《神州頭條》財經報章頭版摘要：市監總局整治內捲競爭，引導經營主體提質增效

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



市場監管總局：已建立公平競爭審查制度

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9月20日，國家市場監督管理總局新聞發言人、副局長束為在國新辦舉行的新聞發布會上表示，為綜合整治「內捲式」競爭，今年市場監管總局部署開展了打擊劣質低價專項行動，截至8月底全國共查辦劣質低價違法案件2.9萬件，綜合運用價格執法、質量監管、標準引領等手段，有力打擊了惡意低價、無序競爭行為。



首席經濟學家建言「十五五」資本市場改革

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多位專家9月19日在2026清華五道口首席經濟學家論壇上圍繞吸引長錢入市、資本市場開放、資本市場服務新質生產力等重大議題進行探討，建言「十五五」資本市場改革，共探資本市場高質量發展路徑。與會專家表示，更好支持和吸引境外主體使用人民幣跨境投融資，持續增強資本市場的包容性、適應性和吸引力、競爭力。



人行運用多種工具靈活對沖資金面料平穩跨月跨季

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Wind數據顯示，人行公開市場本周（9月21日至24日）將有2720億元7天期逆回購到期。專家表示，當前，人行流動性投放更趨靈活精細，投放力度充足，能夠有效對沖主要擾動因素；預計資金面將平穩跨月跨季，市場利率料保持平穩。





《上海證券報》



建設現代化金融市場以多元融資助力經濟轉型升級

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「十五五」時期，現代化金融市場建設的重要性將顯著抬升。中國人民銀行行長潘功勝在署名文章中談及「十五五」金融工作時提出，聚焦服務經濟結構轉型升級需要，持續建設規範、開放、有活力、有韌性的現代化金融市場。



市場監管總局：綜合整治「內捲式」競爭引導經營主體提質增效

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9月20日，市場監管總局新聞發言人、副局長束介紹，將健全經營主體發展質量促進機制，綜合運用標準引領、價格執法、質量監管等手段整治「內捲式」競爭，引導經營主體把功夫下在提質增效上，而不是用在低價內耗上。



8月全社會用電量再破萬億千瓦時用電負荷創歷史新高

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國家能源局9月20日發布的最新數據顯示，8月全社會用電量再破萬億千瓦時，負荷創歷史新高。這背後藏著中國經濟結構性升級的「新密碼」。2026年8月，全社會用電量達到10332億千瓦時，同比增長1.7%；用電負荷創歷史新高，達到15.6億千瓦，較上年最大負荷高4969萬千瓦，共有7天超過上年最大負荷。





《證券時報》



中國加快完善超大規模市場綜合監管體系

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9月20日，市場監管總局新聞發言人、副局長束為表示，「十五五」時期，市場監管總局將堅持監管規範和促進發展並重，加快完善與超大規模市場健康發展相適應的市場綜合監管體系。



「擴投資」緊鑼密鼓部署業界聚焦中央財政擴張空間

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8月下旬以來，國家發展改革委對於擴大投資的部署明顯加快。作為擴大內需的重要方面，擴大有效投資再次成為經濟學家為短期穩定增長開出的「藥方」。在投資方向上（即以「六張網」為代表的現代化基礎設施體系、「十五五」規劃109項重大工程項目等），各方已形成一定共識，優化政府債務結構、充分利用中央財政仍然具備的擴張空間，成為經濟學家多次提及的落地舉措。



納米級顯像、百億分之一探微量子技術解鎖極限檢測精度

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近日，證券時報記者走進扎根合肥高新區的國儀公司(滬:688828)調研發現，在政策賦能、生態加持與耐心資本的助力下，前沿量子技術突破與新興產業發展深度同頻、雙向共振，持續催生多元化產業化應用場景，讓前沿科創成果走出實驗室，賦能實體經濟，惠及民生。

《經濟通通訊社21日專訊》