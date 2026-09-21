《鍾之日記》藥股受捧，港股連升

9月21日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



習特會本周登場，市場料持續關注。A股造好，港股高開，據報美國計劃放寬製藥公司對華投資限制，利好醫藥板塊。午後中方確認中國國家主席習近平將於9月23日起對美國進行國事訪問，恒指進一步抽高，全日收報25042，升291點或1.2%，兩連升；主板成交2027億元。



*滬綜指收升0.97%，地產、醫藥板塊大漲*



滬深股市連續兩個交易日反彈，今日滬綜指收升0.97%報3949.91點，深成指揚0.65%，創業板指收高0.8%；兩市成交波幅不大，全日錄得2.03萬億元人民幣，較上日微減456億元人民幣或2%。



從板塊表現來看，醫藥生物漲幅居前，吸引大量資金追捧，指數漲逾4%；哈藥股份(滬:600664)、近岸蛋白(滬:688137)多股漲停。消息面上，美國據報計劃放寬該國製藥公司對華投資限制，預計將保留企業就大多數中國藥品達成授權協議的能力。



房地產方面，綠地控股(滬:600606)、萬科A(深:000002)升停。內地樓市進入傳統「金九」旺季，網上數據顯示，9月19日上海二手房（含商業）單日網簽成交1495套，創2026年下半年以來單日網簽新高。



中國外交部今公布，應美國總統特朗普邀請，國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。元首峰會前夕，兩國高級經貿官員已按照慣例在紐約展開新一輪經貿磋商。美方牽頭人、美國財政部長貝森特會後透露，美方提議在兩國間建立一項AI安全通報機制。該機制將在接下來的元首峰會上供兩國領導人考慮。



*醫藥股造好，傳美國擬放寬藥企對華交易*



路透社引述知情人士報道，美國財政部正擬定生物製藥對華投資規則草案，擬放寬藥企與中國交易的限制。醫藥板塊獲提振，中國生物製藥(01177)飆8.2%，石藥集團(01093)揚7.6%，信達生物(01801)升6%，藥明生物(02269)漲5.3%，包攬藍籌升幅首四位。



消息人士透露，草案預計將保留企業就大多數中國藥品達成授權協議的能力，並可能允許美國製藥企業投資中國公司研發的、具潛力的新藥，只要這些新藥不涉及病原體或者可能被武器化的生物技術。



若規則落實，有望為美國藥企引入數十億美元交易。研究機構GlobalData數據顯示，去年中國生物科技領域的對外授權交易總額達1150億美元；2025年美國從海外引進授權藥物的交易中，近半數對象是中國公司。



報道並指，包括輝瑞在內多家大型製藥商近期與美國財長貝森特等官員會面，反對對涉及中國藥物研發的投資實施廣泛限制，理由是此類限制可能切斷美企獲取快速增長的新藥來源的途徑。輝瑞首席執行官Albert Bourla稱，新藥是在中國還是美國研發並不重要，關鍵在於能有新藥問世，他亦不認為這會引發任何國家安全方面的擔憂。



另外，國家工信部等十部門上周五（18日）印發《醫藥工業發展「十五五」規劃》通知，提出至2030年規模以上醫藥工業企業營業收入不少於3.5萬億元人民幣、首創新藥(FIC)佔全球比例不少於25%、創新藥產業規模增速年均不少於20%等目標。摩根士丹利發表研報指，規劃支持中國生物醫藥企業與全球夥伴共同開發及商業化，並加強知識產權保護及監管標準協調，有助緩解地緣政治顧慮。該行維持對中國醫療健康行業「吸引」的行業觀點。



*4旅遊預訂平台遭監管立案調查，同程挫3%*



內地中秋國慶假期將至，酒店、機票線上預訂量顯著增長。為保護消費者權益，中國監管近期頻頻出手。內媒報道，北京對四家在線酒店旅遊預訂平台企業立案調查，包括阿里巴巴(09988)旗下飛豬、同程旅行(00780)、途家及美團(03690)。四家公司其後均回應指，會積極配合調查工作及全面落實監管要求。



近日，北京市市場監督管理局通報，依據《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國電子商務法》等法律法規規定，對杭州淘美航空服務有限公司、同程網絡科技股份有限公司、途家在線信息技術（天津）有限公司、北京三快信息科技有限公司涉嫌相關違法行為立案調查。上述四家公司旗下擁有的在線酒店旅遊平台分別是飛豬、同程旅行、途家和美團。



同程表示高度重視，將積極配合監管部門展開工作，全面落實監管的各項要求。目前公司各項業務運行正常，同程將持續提升合規水平，與行業各方共同維護高質量、可持續發展的市場環境。飛豬亦稱，將積極配合北京市監各項調查工作，全面落實監管要求。飛豬始終尊重並維護公平、開放、有序的市場環境，也將持續與行業各方一起，促進產業高質量發展。



途家表示，將全力配合監管調查，嚴格落實監管要求，結合民宿業業務特性，持續完善平台治理，攜手房東、商家共建健康可持續的民宿行業環境。目前公司各項業務正常發展，將持續為用戶及房東商家夥伴提供優質服務。美團也回應說，將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。



受消息影響，同程、攜程(09961)及美團均低開，不過，隨著超長黃金周臨近，旅遊板塊有支持，攜程、美團盤中已企穩回升，兩者均收升1.1%；阿里亦漲3%。同程旅行則跌3.3%，收報10.46元。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。