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AH股新聞

21/09/2026 14:47

《Ａ股焦點》新易盛升近3%，公司1.6T光模塊產品進入持續放量階段

　　有投資者在互動平台向新易盛(深:300502)提問，指英偉達(US.NVDA)CPO交換機已進入量產，市場擔憂技術迭代帶來行業格局變化，詢問公司自研CPO光引擎、NPO路線海外客戶驗證等進度。新易盛今日回覆稱，公司在可插拔、NPO、CPO等技術領域已有充分布局，各技術路線並非相互替代關係，不同客戶會根據自身需求進行方案選擇。目前從整個行業發展趨勢來看，客戶未來對可插拔光模塊的大規模需求是確定及持續的。

　　新易盛並披露，目前公司1.6T光模塊產品已進入持續放量階段，預計出貨節奏將持續加速。目前整個供應鏈端仍處於相對緊張的狀態，公司已通過簽訂鎖定協議、預付貨款等方式提前備貨，以保障物料供應。

　　新易盛現升2.85%，報457.69元人民幣，股價暫連升四個交易日。
《經濟通通訊社21日專訊》

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