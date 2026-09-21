《神州金融》光大銀行下月起停辦個人貴金屬業務，多家銀行已關「炒金」通道

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據內媒21世紀經濟報道，光大銀行(06818)(滬:601818)近日在官網發布公告，自10月19日起全面停辦代理上海黃金交易所個人貴金屬業務。這是繼浦發銀行(滬:600000)公告將自9月25日起停辦之後，年內再有全國性銀行退出此項業務。據內媒不完全統計，今年以來宣布停辦或收緊該業務的銀行已超過10家。



報道指出，今年以來，銀行收縮「炒金」的動作分兩種，一種是直接停辦，一種是上調保證金壓縮槓桿。



郵儲銀行2月11日率先公告停辦，3月17日落地。6月起工商銀行(01398)(滬:601398)、建設銀行(00939)(滬:601939)、交通銀行(03328)(滬:601328)、招商銀行(03968)(滬:600036)、廣發銀行相繼公告擬停辦，其中工行自7月24日日終清算起停辦個人貴金屬競價交易業務，建行同日關閉業務功能。中信銀行(00998)(滬:601998)8月28日起停辦，浦發銀行9月25日後擇時停辦並關閉手機銀行、網上銀行、網點櫃面等全部渠道，光大銀行則將於10月19日「跟隨」。



與此同時，6月以來，華夏銀行(滬:600015)、廣發銀行、中國銀行(03988)(滬:601988)、工商銀行等近10家銀行上調個人貴金屬延期合約保證金比例。工行6月18日將標準交易保證金比例上調至140%，7月再升至190%，強平保證金比例由120%調整為170%。保證金越抬越高，延期合約自帶槓桿被壓縮至接近於零。



*金價劇烈波動，上金所已關個人競價*



報道指，金價劇烈波動是銀行密集退出的直接誘因。延期合約可用少量保證金撬動數倍交易金額，行情劇烈波動時容易穿倉，銀行作為上金所會員須先行墊付客戶虧損，極易形成壞賬並引發投訴糾紛。此外，監管定調也在同步推進。上金所已於今年1月決定關停面向個人客戶的全品類競價交易業務，6月衍生品新規明確場外衍生品僅限專業投資者參與。

《經濟通通訊社21日專訊》