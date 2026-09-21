《打擊貪腐》深圳前市長覃偉中涉嚴重違紀違法被查，上月底辭職獲准

據中央紀委國家監委網站今日通報，廣東省人大常委會黨組成員覃偉中涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



覃偉中此前是深圳市市長。據內媒報道，8月24日，深圳市第七屆人大常委會第四十九次會議經表決通過，因工作崗位變動，接受覃偉中辭去深圳市人民政府市長職務的請求。之後廣東衛視《廣東新聞聯播》於8月28日有關廣東省人大常委會黨組會議的報道顯示，覃偉中以「省人大常委會領導班子成員」身份出席會議。



公開簡歷顯示，覃偉中出生於1971年，廣西玉林人，畢業於清華大學化學工程系高分子材料專業。他曾任中國石化股份公司(00386)九江分公司總經理、中國石油天然氣集團公司副總經理。2019年3月任廣東省副省長，2021年4月任深圳市委副書記、代市長，隨後去代轉正。



在覃偉中落馬消息公布前一天的9月20日，深圳市第七屆人民代表大會第八次會議在市民中心召開，李運當選深圳市市長。



此前8月下旬的深圳市七屆人大常委會第四十九次會議，除了接受覃偉中辭去深圳市長職務的請求，還任命了李運為深圳市副市長，並決定由李運代理深圳市長職務。而在這會議之前，廣東省委已批准李運出任深圳市委委員、常委、副書記；深圳市委已決定由李運任市政府黨組書記。

《經濟通通訊社21日專訊》