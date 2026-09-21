【聚焦數據】前8月廣東工業增加值同比增6.1%，固定資產投資下降10.7%

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▷ 同期固定資產投資同比下降10.7%
▷ 社會消費品零售總額同比增1.3%
廣東省統計局發布2026年1-8月份廣東經濟運行簡況。1-8月，全省規模以上工業增加值同比增長6.1%，增速比1-7月加快0.4個百分點。重點行業較快增長，計算機、通信和其他電子設備製造業，汽車製造業，專用設備製造業，通用設備製造業增加值分別增長11.4%、12.2%、13.4%、8.4%。
新動能產業發展壯大，先進製造業、高技術製造業增加值分別增長6.9%、11.4%；高技術產品快速增長，工業機器人、集成電路、新能源汽車、鋰離子電池產品產量分別增長35.8%、30.8%、48.9%、38.7%。
*社會消費品零售總額同比增1.3%，新能源車銷售增7.4%*
規模以上服務業增長較快。全省規模以上服務業企業營業收入同比增長7.1%。信息傳輸、軟件和信息技術服務業營業收入增長6.1%；交通運輸、倉儲和郵政業增長8.8%；租賃和商務服務業增長12.7%；高鐵客運量、旅客周轉量分別增長9.7%、7.5%。
市場銷售整體回升。1-8月，全省社會消費品零售總額同比增長1.3%，增速較1-7月擴大0.1個百分點。城鎮消費品零售額增長1.6%，鄉村消費品零售額下降0.8%。限額以上單位餐飲收入增長3.8%。基本生活類商品銷售較快增長，限額以上單位糧油食品類、飲料類、服裝鞋帽針紡織品類商品零售額分別增長6.4%、7.7%、18.1%。通訊器材類、新能源汽車商品零售額分別增長39.5%、7.4%。
*固定資產投資同比降幅連續三個月收窄*
固定資產投資降幅持續收窄。1-8月，全省固定資產投資同比下降10.7%，降幅比1-7月收窄0.6個百分點，連續3個月收窄。扣除房地產開發投資，固定資產投資下降6.8%。基礎設施投資下降3.5%，其中水利管理業、互聯網和相關服務業投資分別增長21.9%、391.8%。高技術製造業投資增速較快，增長9.9%，其中電子及通信設備製造、電子計算機及辦公設備製造業投資分別增長10.3%、41.9%。
居民消費價格溫和回升。1-8月，全省居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.8%。工業生產者價格同比漲幅擴大，1-8月，全省工業生產者出廠價格指數(PPI)、工業生產者購進價格指數(IPI)同比分別上漲0.7%、2.6%。
《經濟通通訊社21日專訊》