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21/09/2026 14:34

【ＡＩ】亞馬遜官宣接入Kimi K3，Kimi與海外雲廠商分成模式正式落地

　　亞馬遜雲科技(AWS)旗下大模型服務平台Amazon Bedrock日前宣布接入開源大模型Kimi K3，全球企業開發者可通過Bedrock直接調用，此前傳聞的Kimi與海外雲廠商收入分成合作正式落地。Amazon Bedrock是亞馬遜雲科技面向企業的生成式AI模型服務平台，也是Anthropic和OpenAI的重要雲渠道廠商。

　　今年8月下旬，路透社引述知情人士稱，月之暗面正與微軟(US.MSFT)、亞馬遜(US.AMZN)及Alphabet(US.GOOG)旗下谷歌洽談收入分成協議，讓這些美國雲端服務巨頭將可在其平台提供Kimi K3模型；若協議達成，將是中國AI公司與美國大型雲服務商之間首次達成重大收入分成合作。知情人士並透露，月之暗面尋求從這些平台上與K3相關服務所產生的收入中，分得最高30%。

　　另據阿里雲百煉平台官方信息，Kimi K3此前已上架阿里雲百煉，雙方達成了類似合作。
《經濟通通訊社21日專訊》

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