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AH股新聞

21/09/2026 16:04

《中國要聞》廣東順德紡織廠起火，搜救結束共8死1傷，事故原因正在調查

　　據央視新聞報道，9月20日15時12分，廣東順德區均安鎮暢興工業園一企業發生火災。消防救援力量接報後趕赴現場開展撲救，於15時45分快速控制火勢，16時10分撲滅明火。截至目前，現場搜救已經結束，火災共造成8人死亡、1人受傷，傷者目前在醫院接受救治，生命體徵平穩。事故原因正在調查中。

　　報道指，著火所在建築為兩層磚混結構分租式廠房，用於牛仔布洗水等生產。事故過火面積約200平方米，未蔓延至其他區域，現場及周邊搶救疏散63人。

　　另據封面新聞報道，涉事企業為廣東希布朗集團有限公司所屬的順德西布朗紡織實業有限公司廠區。該公司是一家集紡織、染色、整理等配套環節於一體的綜合性牛仔布生產企業，出事廠區內包含漿染分公司、整理分公司和洗水分公司。知情人士表示，主要受災區域是廠區內的洗水車間，車間內日常會堆放待洗的布料以及多種化學品，為怕復燃，消防車輛在昨午明火撲滅後到晚上仍一直灑水；截至今日13時，消防救援人員仍在現場處置。
《經濟通通訊社21日專訊》

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