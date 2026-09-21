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AH股新聞

21/09/2026 09:26

《Ａ股行情》滬綜指高開0.21%，中美紐約啟動新一輪貿易磋商

　　中美高級官員周日（20日）在紐約啟動新一輪貿易磋商，為接下來中國國家主席習近平與美國總統特朗普的峰會鋪路；全球兩大經濟體正尋求維持並可能延長當前脆弱的貿易休戰。A股三大指數高開，滬綜指高開0.21%，報3920.27點，深成指高開0.55%，創業板高開0.93%。

　　由國務院副總理何立峰和美國財政部長貝森特率領的談判代表，周日進行了數小時會談，討論了貿易和投資、人工智能等議題。貝森特在會後對記者稱，雙方同意就人工智能問題建立對話機制，並就共同目標和威脅交換意見。雙方計劃再次會晤，中國貿易談判代表李成鋼表示，工作團隊周一（21日）還會繼續工作。

　　國內方面，市場監管總局表示，將加大對惡意低價競爭的監管執法力度，包括對相關企業進行成本調查和價格檢查，依法從嚴處理。「十五五」時期，將綜合運用價格執法、質量監管、標準引領等手段整治「內捲式」競爭，加快引導市場競爭從「拚價格」轉向「拚質量」的良性軌道。

　　北京監管已對四家旅遊預訂平台立案調查，包括阿里巴巴(09988)旗下飛豬、同程旅行(00780)、途家及美團(03690)。四家公司均回應指，會積極配合調查工作及全面落實監管要求。

　　另外，人民銀行今日進行1650億元人民幣7天期逆回購，公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放1650億元人民幣。
《經濟通通訊社21日專訊》

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