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21/09/2026 15:05

《Ｂ股行情》上證B股指數收升0.7%，深證B收升0.3%

　　上證B股指數收升0.7%，報297.58點。深證B股指數收升0.3%，報1172.06點。
《經濟通通訊社21日專訊》

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