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21/09/2026 13:36

《Ａ股行情》滬綜指午後升0.47%，創業板指衝高回落

　　A股市場午後升幅收窄，滬綜指升0.47%，報3930.17點，滬深300指數升0.17%，深成指揚0.1%，創業板指衝高回落、漲幅僅0.12%。上海B股升0.3%，深圳B股升0.01%。地產、船舶板塊升幅居前，存儲芯片陷入調整。
《經濟通通訊社21日專訊》

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