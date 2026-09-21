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AH股新聞

21/09/2026 09:26

【人行操作】人行1650億逆回購利率持平，淨投放1650億

　　人民銀行公布，今日進行1650億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。

　　公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放1650億元。

　　因中秋假期，內地9月25日至27日放假。本周(9月21日至24日)公開市場將有2720億元逆回購到期，其中周一至周五無逆回購到期，周三、周四分別有1100億元和1620億元逆回購到期。
《經濟通通訊社21日專訊》

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