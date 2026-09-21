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21/09/2026 10:12

【人行操作】人行9月LPR連續16個月持穩，專家：經濟基本面仍有韌性，降息必要性不高

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 人行9月LPR維持1年期3.0%、5年期3.5%
▷ LPR連續16個月未調整，政策利率自2025年5月持穩
▷ 銀行淨息差偏低制約LPR報價調整意願

　　人民銀行昨公布，9月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，其中1年期LPR為3.0%，5年期以上LPR為3.5%。這是LPR連續16個月「按兵不動」。

　　《證券時報》解讀指，人行政策利率是LPR的定價基礎，LPR報價通常跟隨人行政策利率調整而改變。由於人行政策利率即公開市場7天期逆回購操作利率自2025年5月下調後始終未變，LPR報價調整缺乏動力，市場對於本期LPR報價不變早有預期。另外，當前銀行淨息差普遍處於偏低水平，也制約了LPR報價行主動調整LPR報價加點的意願。

*民生銀行：貨幣政策短期或仍以流動性支持為主*

　　報道引述民生銀行首席經濟學家溫彬表示，目前直接下調政策利率的必要性不高。當前中國經濟基本面仍有韌性，貸款實際利率支持作用仍在。9月起新型政策性金融工具逐步落地撥付，在政府債券和新型政策性金融工具支撐下，貨幣政策短期或仍以流動性支持為主。

*長江證券：當經濟明顯轉弱，降息必要性才明顯上升*

　　長江證券研究所固收首席分析師趙增輝也在研報中指出，只有當經濟明顯轉弱，同時政府之前發行穩房地產和地方化債需要低成本資金配合時，降息必要性才明顯上升；若僅單個指標走弱，人行更可能先降準或使用結構性工具。

*中國債市利率和人民幣匯率未受美日加息影響*

　　報道並指出，9月以來，美聯儲上調聯邦基金目標利率區間，日本央行也宣布加息，外部金融環境持續收緊。在此背景下，中國債市利率保持平穩運行，人民幣匯率保持穩中有升態勢，未受到影響。

　　溫彬表示，中國債市利率和人民幣匯率的運行態勢反映出中國資產較高的安全屬性，有助於中國貨幣政策「以我為主」。後續政策利率的調整仍將視經濟基本面和商業銀行淨息差情況而定，LPR報價大概率隨政策利率而動。
《經濟通通訊社21日專訊》

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