《中國要聞》內地試點於北京口岸開展進口藥品藥材通關電子化工作

國家藥監局、海關總署發布公告，為進一步推進政務服務數字化水平，提高進口藥品（含藥材）通關服務效能與便利化水平，自公告發布之日起，在北京口岸開展進口藥品（含藥材）通關電子化試點工作。進口藥品（含藥材）通關電子文書與紙質文書具有同等法律效力。試點期間，原有紙質文書繼續有效，企業可按相關規定正常使用。
《經濟通通訊社21日專訊》
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21/09/2026 11:57
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