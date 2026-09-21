  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

21/09/2026 11:57

《中國要聞》內地試點於北京口岸開展進口藥品藥材通關電子化工作

　　國家藥監局、海關總署發布公告，為進一步推進政務服務數字化水平，提高進口藥品（含藥材）通關服務效能與便利化水平，自公告發布之日起，在北京口岸開展進口藥品（含藥材）通關電子化試點工作。進口藥品（含藥材）通關電子文書與紙質文書具有同等法律效力。試點期間，原有紙質文書繼續有效，企業可按相關規定正常使用。
《經濟通通訊社21日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰21/09/2026 11:43  《中國要聞》廣東順德一紡織公司廠房起火，釀8死1傷

其他
More

21/09/2026 11:32  《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.55%，醫藥股領漲大市

21/09/2026 11:25  《Ａ股焦點》農業股走揚，亞洲糧食安全風險加劇，糧儲局強調中國糧食安全有可靠保障

21/09/2026 11:20  《Ａ股焦點》特斯拉機器人團隊據報長三角審廠，三花智控等供應鏈股齊升

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，大行3.3厘爭奪銀債退款，數字銀...

20/09/2026 13:29

貨幣攻略

五年規劃 | 李家超：推動人民幣國際化，研究與內地一些合約或...

18/09/2026 11:37

五年規劃 施政報告2026

說說心理話

中東戰火 | 伊朗：超級油輪在霍爾木茲海峽撞水雷後爆炸，美軍...

15/09/2026 10:12

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金