《中國要聞》國家糧儲局：中國糧食安全有可靠保障，將進一步活躍購銷、保持價格合理

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國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，由國家糧食和物資儲備局相關負責人介紹守住管好「大國糧倉」，保障國家糧食安全有關情況，並答記者問。國家糧儲局局長劉煥鑫在回應「超強厄爾尼諾對糧食安全的影響」時表示，當前國際糧食市場確實出現不同程度波動，但中國糧食市場保持總體平穩，中國糧食安全是有可靠保障的。



其中，從生產來看，韌性較強、產量穩定。今年隨著各項政策舉措的落地見效，中國糧食綜合生產能力穩步提升，再加上國家幅員遼闊，糧食生產穩定性比較強；同時，糧食儲備體系完備、機制健全。經過多年發展，中國已建成包括政府儲備和企業儲備在內的糧食儲備體系。如果市場出現異常波動，可以通過儲備吞吐來調節糧食供求，穩定糧食市場；另外，糧食加工鏈條完整、實力雄厚，近年來中國糧食產業發展勢頭良好呈現加工能力足、覆蓋範圍廣、保障能力強的特點。



他並指出，「十五五」時期，將深入實施國家糧食安全戰略，堅持產量產能、生產生態、增產增收一起抓，提升糧食產購儲加銷協同保障能力，加強糧食購銷和儲備管理，推進糧食流通提質增效，促進糧食產需銜接、結構優化、品質提升，加快建立同中國大國地位相符的現代化糧食流通體系。



*引導糧食經營主體積極入市，組織好政策性收儲*



其中，圍繞牢牢守住「種糧賣得出」、「吃糧買得到」的底線，進一步活躍糧食購銷。堅持兩手結合，用好市場無形之手，大力營造良好環境，引導各類糧食經營主體積極入市；用好政府有形之手，組織好政策性收儲，發揮保供穩價的支撐作用。突出兩端發力，從供給端入手，推廣糧食訂單種植，強化糧食產後服務，提升糧食品質、適配市場需求；從需求端入手，加強糧食市場監測預警，用好儲備吞吐等手段，注重預調微調，穩定市場預期，推動糧食價格保持在合理水平。注重軟硬齊抓，完善糧食交易平台體系，優化為農服務，加強產銷銜接，規範糧食市場秩序；加強糧食物流通道建設，強化核心樞紐和關鍵節點功能，增強「北糧南運」等糧食重要通道物流承載能力，提升跨區域調運效率。

《經濟通通訊社21日專訊》