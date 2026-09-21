《中國要聞》中方周五於聯合國總部舉行高級別對話會，紀念習近平提出全球發展倡議五周年

第81屆聯大將於明天開始舉行一般性辯論。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上宣布，為紀念國家主席習近平提出全球發展倡議五周年，中方將於9月25日在紐約聯合國總部舉行倡議5周年高級別對話會。中方期待同廣大會員國一道，回顧總結倡議5年來的成果與有益經驗，共享發展機遇，共商發展合作，助力落實聯合國2030年可持續發展議程，推動構建人類命運共同體。



郭嘉昆表示，5年前的今天，習近平主席在第76屆聯大一般性辯論上鄭重提出全球發展倡議，倡議聚焦發展這一人類社會永恆主題，推動國際社會將發展置於全球宏觀政策框架的突出位置，致力於加快落實聯合國2030年可持續發展議程，為重振全球發展事業注入強勁動力，得到國際社會廣泛讚譽。



5年來，在習近平主席親自關心和各方共同努力下，全球發展倡議落實取得豐碩成果。理念上，倡議已由中國主張轉化為國際共識，「以人民為中心」的發展理念更加深入人心。務實合作上，倡議行動導向的引領效應持續釋放，已動員230多億美元資金開展2000多個合作項目。其中，全球發展和南南合作基金框架下的務實合作，已在70多個國家開花結果，惠及4000多萬民眾。機制上，倡議各領域合作架構不斷完善，為推進國際發展合作，實現聯合國可持續發展目標提供了重要支撐。

《經濟通通訊社21日專訊》