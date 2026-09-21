安德利果汁(02218)擬斥近8億人幣控股PCB材料商甬強科技

安德利果汁(02218)(滬:605198)公布，擬以現金約7.93億元（人民幣．下同）收購內地PCB上游材料商甬強科技約62.06%股權，交易完成後，將成為甬強科技控股股東，甬強科技將成為其非全資附屬公司，甬強科技財務數據將納入集團合併財務報表範圍。



*獲承諾3年共賺不低於1.3億人幣*



該集團指，甬強科技從事集成電路電子信息互連材料研發、生產和銷售的高新技術企業，去年度虧損4327萬元，今年首季盈利448萬元。該集團指，獲JIANGQI HE及QIANG YUAN承諾，甬強科技在2026年度、2027年度和2028年度淨利潤應分別為2300萬元、4200萬元及7000萬元，承諾期內累計承諾淨利潤不低於1.35億元，如累計實際淨利潤低於該金額，JIANGQI HE及QIANG YUAN觸發業績補償義務。



該集團指，為順應新質生產力發展趨勢，把握戰略性新興產業發展機遇，擬通過交易在鞏固原有主業優勢的基礎上，主動優化產業版圖、培育第二增長曲線，進一步拓寬盈利渠道、分散經營風險，提升整體盈利能力與抗風險能力，為中長期發展積蓄新動能，認為資產購買協議條款屬公平合理，並符合集團和股東利益。

《經濟通通訊社21日專訊》