《駐京專電》人行將持續完善政策供給，穩步擴大金融市場雙向開放

中國人民銀行21日召開外資金融機構座談會，聽取外資金融機構意見建議，研究進一步優化營商環境、推動金融業高水平對外開放有關工作。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並講話。



潘功勝表示，中國經濟運行總體平穩向好，結構持續優化，高質量發展不斷取得新進展。人行將實施好適度寬鬆的貨幣政策，為經濟穩定增長和金融市場平穩運行營造良好的貨幣金融環境。繼續推動金融高水平開放，持續完善政策供給，穩步擴大金融市場雙向開放，不斷優化跨境支付服務，更加便利人民幣國際使用。



各外資金融機構認為，今年以來中國人民銀行在深化金融業改革開放、優化營商環境、便利人民幣國際使用等方面的系列舉措取得積極進展。希望持續優化相關政策，並加強與市場的溝通。



美國銀行、摩根大通銀行、匯豐銀行、渣打銀行、德意志銀行、星展銀行、阿布扎比第一銀行、印尼曼底利銀行、法國巴黎銀行、摩根士丹利、高盛、瑞銀證券、宏利金融、博楓資管、加拿大養老基金等15家外資金融機構負責人參會並發言。中國人民銀行、國家外匯管理局有關司局和所屬單位負責人參加座談會。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》