《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行稱穩步擴大金融市場雙向開放

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央政治局召開會議討論擬提請五中全會審議的文件

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中共中央政治局9月21日召開會議，研究持之以恒推進全面從嚴治黨重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議於10月26日至29日在北京召開。中共中央政治局聽取了《中共中央關於持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆五中全會審議。



央行：穩步擴大金融市場雙向開放

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中國人民銀行21日召開外資金融機構座談會，聽取外資金融機構意見建議，研究進一步優化營商環境、推動金融業高水平對外開放有關工作。中國人民銀行行長潘功勝表示，中國經濟運行總體平穩向好，結構持續優化，高質量發展不斷取得新進展。



升破6.70元後，四季度人民幣匯率或偏強運行雙向波動

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在日前升破6.70元後，人民幣對美元匯率9月21日繼續整體小幅上漲。專家表示，人民幣匯率的核心支撐來自我國經濟基本面，出口強勁、結匯需求旺盛等因素助力人民幣匯率表現偏強。在短期內，人民幣匯率有望延續穩中偏強走勢；從長期看，雙向波動仍將是常態。





《上海證券報》



中共中央政治局召開會議討論擬提請五中全會審議的文件

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中共中央政治局9月21日召開會議，研究持之以恒推進全面從嚴治黨重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。



習近平將對美國進行國事訪問

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外交部發言人9月21日宣布：應美利堅合眾國總統特朗普邀請，國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。



人行召開外資金融機構座談會，穩步擴大金融市場雙向開放

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人民銀行9月21日召開外資金融機構座談會，研究進一步優化營商環境、推動金融業高水平對外開放有關工作。中國人民銀行行長潘功勝介紹了當前中國經濟金融形勢和貨幣政策實施情況，聽取外資金融機構意見建議，並就各機構關心的問題交流回應。





《證券時報》



中共中央政治局召開會議討論擬提請五中全會審議的文件

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中共中央政治局9月21日召開會議，研究持之以恒推進全面從嚴治黨重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。



習近平覆信美國10所高校青年學生

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近日，國家主席習近平復信來華參加中美青年主題交流活動的美國10所高校青年學生。習近平強調，中美青年同處一個地球，共擔時代使命。希望你們繼續同兩國廣大青年一道，努力成為中美友好合作的傳承者、維護者、發展者，攜手促進兩國人民相知相親、兩國關系行穩致遠，為建設更加美好的世界貢獻青春力量。



「十五五」糧食年工業總產值有望突破4.5萬億

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國家糧食和物資儲備局局長劉煥鑫表示，「十五五」時期，將深入實施優質糧食工程，不斷提升糧食產業發展質量和效益，糧食產業有望實現年工業總產值4.5萬億元人民幣以上，更好滿足人民群眾從「吃得飽」向「吃得好」、「吃得營養健康」轉變的需要。