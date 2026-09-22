《神州經脈》韓正將赴聯合國大會，阿里「千問手機」誕生，滬指三連升

滬綜指連續三日收升，今日（22日）升0.06%報3952.13點，深成指衝高回落、收跌0.05%，創業板指升0.01%。有分析人士指出，指數連續走強之後，不排除出現一定獲利回吐引發的盤整。今日成交放大，滬深兩市全日成交額2.14萬億元（人民幣．下同），較上日增1041億元或5%。盤面上，人工智能應用板塊表現強勢，旅遊股跌幅居前，板塊指數全日挫2.04%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7019，較上個交易日4時30分收盤價跌64點子，止兩連升，全日在6.6936至6.7026之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7459，較上個交易日升28點子，十連升，創2023年2月3日以來近三年八個月新高，較市場預測偏弱470點。



*今日新聞精選*



1. 國家主席習近平將於明起至周五赴美展開國事訪問，期間將與特朗普舉行半年內第二次會談。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會被問到相關情況時表示，中方願同美方加強對話合作，妥善管控分歧。另外，對於外媒近期報道，中美將在未來幾周內就人工智能安全風險舉行會談，郭嘉昆表示，中方始終認為各方應該共同推動人工智能開放、包容、普惠、向善的發展。



2. 中美元首本周將在美國華盛頓展開半年內第二次會晤。中國記協今日舉行新聞茶座，圍繞「高層交往與中美關係」主題進行解讀。清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊指出，不宜用「緩和」或「恢復正常」簡單概括今年5月北京會晤後的中美關係狀態。當前兩國在貿易、科技及台海安全領域的結構性矛盾依然存在，但雙方已形成「管理競爭」的明確共識，核心在於防止單一領域的分歧引發兩國關係的顛覆性變化。



3. 中國外交部發言人郭嘉昆宣布，國家副主席韓正將於9月24日至26日赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論。與會期間，韓正還將出席中方舉辦的全球發展倡議5周年高級別對話會，會見聯合國秘書長、第81屆聯大主席及有關國家領導人。郭嘉昆表示，韓正副主席與會期間，將全面闡釋中方對當前國際形勢、重大國際和地區問題以及聯合國工作的看法主張。



4. 工信部旗下媒體「中國工信新聞」今日發布文章《「去寧德化」論調要不得》指出，最近一段時間，「去寧德化」在新能源汽車行業被反覆炒作，儼然成了一場輿論鬧劇。車企調整供應鏈、增加供應商、布局自研，本是正常的市場行為，卻被不斷包裝成「去寧德化」，甚至渲染成整車企業與動力電池企業之間的對立。在這樣的背景下，輿論如果動輒鼓吹「去某某化」，把本土龍頭企業與產業鏈其他企業人為對立起來，並不符合中國汽車產業今天所處的發展階段。



5. 全國工商聯今日在天津發布「2026中國民營企業500強」。榜單顯示，京東集團、阿里巴巴（中國）有限公司、恒力集團有限公司位居前三。華為投資控股有限公司、比亞迪股份有限公司分別位列第四和第五。京東、阿里、恒力集團已經連續三年蟬聯中國民營企業500強的前三席，榜首京東營收總額更連續三年破1萬億元。



6. 阿里巴巴「2026雲棲大會」今起一連三日在杭州舉行。阿里平頭哥在會上發布新一代訓推一體AI芯片真武V900，性能是真武M890的三倍，並且是目前算力性能最強的中國自研AI芯片，將於明年首季量產售賣。會上並推出AI手機全棧解決方案Qwen Intelligence，將於9月28日發布的榮耀Magic9系列將成為首批搭載該方案的正式機型。新一代全系列千問AI硬件亦首次集中亮相，包含千問AI眼鏡N1、N1Pro及千問AI耳夾式耳機。三款新品當天同步開啟線上預約，於10月13日現貨發售。QwenBook演示真機亦在大會首秀。



7. 延宕八年的長春長生生物科技有限責任公司「假疫苗」案近日二審宣判，72歲的原董事長高俊芳犯生產、銷售偽劣產品罪，以及非國家工作人員受賄罪、挪用資金罪、單位行賄罪，四罪並罰，被判無期徒刑。據財新報道，這一消息昨日由《經濟觀察報》曝出後，財新從知情人士處確認屬實。根據二審判決，即涉案的「假疫苗」並非公眾認知中的假藥、劣藥，也沒有導致輿論渲染中的「致人死亡」。



8. 據內媒「晚點LatePost」報道，理想汽車(02015)芯片子公司正推進首輪外部融資，投前估值約150億元，計劃融資數十億元。據了解，理想自研芯片團隊約200人，主要從事AI算力架構、芯片設計和相關軟件開發。目前，理想正同時推進車端、雲端兩類自研芯片項目。知情人士透露，理想人事部門已與芯片部門員工溝通調整勞動關係的事宜。