《鍾之日記》恒指三連漲，阿里重注AI

9月22日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



習特會萬眾矚目，中美高級官員磋商透露出友好協作氣氛，美股隔晚造好，A股高開高走，港股亦高開逾百點。科技股領漲大市，阿里(09988)發布「中國最強」AI芯片，恒指盤中最多漲212點，最終全日收報25087，升45點或0.2%，三連漲，主板成交逾2492億元。



*滬綜指收升0.06%，市場關注中美峰會*



市場聚焦中美峰會，兩國高級官員前期溝通氣氛和諧，為中美元首對談奠定良好基礎。滬綜指連續三日收升，今日升0.06%報3952.13點，深成指衝高回落、收跌0.05%，創業板指升0.01%。滬深兩市全日成交額2.14萬億元人民幣，較上日增1041億元人民幣或5%。



盤面上，人工智能應用板塊表現強勢，其中，AI營銷概念收升3.4%，智度股份(深:000676)漲10%封板。美國財長貝森特此前稱，中美同意建立關於人工智能的正式對話機制；雙方將於兩個月後在深圳再次就AI安全問題舉行會談。



美國總統特朗普本周將親自到機場迎接中國國家主席習近平來訪，這是兩人今年以來的第二次會晤。當前，中美關係因從貿易、台灣問題到AI競賽的安全風險而面臨壓力，兩國領導人正致力於透過對話維護雙邊關係穩定。美國據報提議將當前中美貿易休戰期限延長六個月，中國則尋求延長至美國總統特朗普任期結束。



*阿里升近2%，發布號稱國產最強AI芯片*



阿里巴巴(09988)主辦的2026雲棲大會今起一連三日在杭州舉行，會上公布多項產品的最新進展與發展目標，帶動阿里股價升1.95%，收報114.8元。阿里CEO吳泳銘表示，AI模型、AI芯片和AI雲是機器智能時代的三大基石，阿里巴巴將堅定投入這三項基礎建設。



在AI模型方面，阿里擬將模型擴展至5萬億至10萬億參數規模，目標是能夠完成更複雜、更長程的任務，向ASI（Artificial Superintelligence，超級人工智能）邁進。AI芯片方面，平頭哥發布據稱是國產最強的AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍，單一集群可擴展至50萬卡。該芯片將於2027年第一季度量產售賣。



至於AI雲方面，吳泳銘稱，當前客戶AI需求非常強勁，中長期需求遠超供給能力。阿里將與所有合作夥伴一起，全力投入AI基礎設施建設，目標是到2032年阿里雲運營的全球數據中心規模超過20GW。



此外，阿里還推出AI手機全棧解決方案Qwen Intelligence。據悉，將於9月28日發布的榮耀Magic9系列將成為首批搭載該方案的正式機型。除此之外，榮耀Robot Phone也將提供支持。新一代全系列千問AI硬件亦首次集中亮相，包括千問AI眼鏡N1、N1 Pro及千問AI耳夾式耳機，3款新品同步開啟線上預約，並將於10月13日現貨發售。



另彭博社引述知情人士報道，阿里周一（21日）通過未註冊的大宗交易，出售約5億美元中通快遞(02057)美國預託證券(ADR)，涉及2500萬股ADR。據報每股定價為20.02美元，處於20.02至20.22美元推介區間的下限，較上周五（18日）中通快遞ADR收市價20.96美元折讓4.5%。受消息拖累，中通今日收挫5.1%，報155.7元，為藍籌中跌幅最深。



*官媒斥「去寧德化」鬧劇，寧德時代止跌微升*



近期內地車企「去寧德化」話題引熱議，報道指理想(02015)、小米(01810)、小鵬(09868)等相繼擴大電池採購來源或推進自研電池，寧德時代(03750)股價受累。



今日工信部旗下媒體「中國工信新聞」發布文章《「去寧德化」論調要不得》指出，「去寧德化」在新能源汽車行業被反覆炒作，儼然成了一場輿論鬧劇。車企調整供應鏈、增加供應商、布局自研，本是正常的市場行為，卻被不斷包裝成「去寧德化」，甚至渲染成整車企業與動力電池企業之間的對立。車企優化供應鏈屬正常市場行為，不應被曲解為對頭部電池企業的排斥。



官媒發聲後，寧德時代終於止跌回升，全日收升0.6%報507元。



文章提到，中國新能源汽車能夠走到今天，靠的從來不是某一家企業單兵突進，而是一整套產業鏈能力的共同成長。今天，一批中國零部件企業開始進入全球產業鏈前列，這是中國汽車產業真正具有標誌性意義的變化。但是，中國與德國、日本等傳統汽車工業強國仍然存在明顯差距，說明中國汽車產業鏈不是「太強了」，而是好不容易在一些關鍵環節建立起優勢，同時整體實力仍有繼續提升的巨大空間。



在這樣的背景下，輿論如果動輒鼓吹「去某某化」，把本土龍頭企業與產業鏈其他企業人為對立起來，並不符合中國汽車產業今天所處的發展階段。



文章並警示，「去寧德化」背後正在混雜另一種行業傾向：低價競爭正在向產業鏈上游傳導。惟電池並不是一個普通標準件，它直接關係車輛的安全性、可靠性、壽命和使用體驗。產業鏈降本當然重要，但不能把低價等同於低成本，更不能以犧牲品質換取低價。不能讓低質量內捲損害中國新能源產業來之不易的競爭優勢，不能讓營銷概念替代真正的技術創新，更不能把產業鏈協同人為變成產業鏈對立。



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