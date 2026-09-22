【ＡＩ】理想據報推進芯片子公司首輪融資，投前估值約150億元

據內媒「晚點LatePost」報道，理想汽車(02015)芯片子公司正推進首輪外部融資，投前估值約150億元（人民幣．下同），計劃融資數十億元。



工商信息顯示，Mach Intelligent Cores Limited（下稱「Mach香港」）於7月14日在香港成立；其全資持有的上海馬赫智芯智能科技8月4日成立，理想CTO謝炎擔任法定代表人。數日後，上海馬赫智芯又全資設立上海馬赫心科技有限公司，理想聯席公司秘書王揚任法定代表人。



據了解，理想自研芯片團隊約200人，主要從事AI算力架構、芯片設計和相關軟件開發。目前，理想正同時推進車端、雲端兩類自研芯片項目。知情人士透露，理想人事部門已與芯片部門員工溝通調整勞動關係的事宜。



謝炎為理想汽車CTO、系統與計算群組負責人，也是馬赫M100自研芯片項目的關鍵推動者。報道指，理想首顆自研芯片馬赫M100已量產，搭載在今年上市的多款全新或改款車型上。理想還在研發一款雲端推理芯片，同樣採用數據流架構，有機會承擔部分原本運行在GPU上的推理任務。



《經濟通通訊社22日專訊》