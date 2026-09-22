《中國要聞》國家發改委：推動北斗產業規模五年內突破1萬億元

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國家發改委今日召開9月份新聞發布會，國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超在會上表示，將堅持開放融合、協調合作、兼容互補、成果共享，推動北斗產業規模五年內突破1萬億元人民幣，實現北斗規模應用市場化、產業化、國際化新突破。



李超稱，將加快推動《中華人民共和國衛星導航條例》出台實施，健全完善行業標準體系和檢測認證體系，引導有關方面加大對認證結果的採信力度，完善應用服務配套措施，夯實北斗規模應用的制度根基。依托各類多邊合作機制，持續推動技術交流、人才培育、聯合示範等務實合作項目落地，積極參與衛星導航全球治理。



*去年北斗產業總產值逾6290億元*



據李超介紹，北斗正在向規模集聚、生態完善、賦能全局的產業新引擎加速邁進。2025年中國北斗產業總體產值突破6290億元人民幣，國內北斗產業企事業單位逾3萬家，從業人員超過200萬人。



在交通領域，全國超過1200萬輛營運車輛搭載北斗系統，高精度車道級導航覆蓋99%以上的城鄉道路；在農業領域已經有超過350萬台套北斗終端設備，應用於農機輔助駕駛，農機作業、無人機執法等場景；在海洋漁業領域已有7萬艘漁船搭載北斗終端，通過提供遇險報警、應急搜救、漁船動態監管等服務，累計救助群眾萬餘人次；在能源領域，北斗廣泛應用於礦山邊坡監測、油氣管線巡檢等場景。



在賦能行業的同時，北斗系統也走進千家萬戶。目前國內已經有14億部智能手機、5000多萬輛電動車、1400多萬輛共享單車及1.6億台可穿戴設備搭載北斗定位服務。

《經濟通通訊社22日專訊》