【ＡＩ】阿里平頭哥發布新一代AI芯片真武V900，倚天兩代CPU定檔明年

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阿里巴巴集團(09988)主辦的2026雲棲大會今起一連三日在杭州國際博覽中心舉行。據內媒報道，阿里平頭哥在會上發布新一代訓推一體AI芯片真武V900，性能是真武M890的三倍。據阿里方面介紹，這是目前算力性能最強的中國自研AI芯片，可滿足萬億級參數大模型的訓練和推理需求。該芯片將於2027年第一季度量產售賣。



據介紹，真武V900基於自研並行計算架構設計，搭載216GB大容量顯存，片間互聯帶寬達1200GB/s，原生支持FP8、FP4低精度計算，在大幅提升算力密度的同時顯著降低推理成本，可應用於高精度訓練、低精度和超低精度推理的全場景。針對萬億級參數大模型的訓練和推理場景，真武V900與平頭哥自研網絡、存儲芯片可實現系統級優化。



平頭哥同時發布全新升級的超節點服務器，內置真武V900、ICN Switch、磐脈智能網卡及鎮岳SSD主控芯片，通過阿里雲全新設計的智算中心網絡架構，單一集群可擴展至50萬卡規模。據悉，基於真武M890的超節點已大規模應用，並跑通了Qwen3.8、Kimi K3等超2萬億參數規模模型。真武系列芯片已服務超650家企業客戶，覆蓋智駕、金融、大模型、具身智能、能源、製造等行業。



*料2027年推出倚天720及730服務器CPU*



此外，平頭哥首次公布倚天服務器CPU的規劃，2027年將推出倚天720和倚天730兩代服務器CPU。據介紹，倚天720將實現單核性能、核密度與能效的全面提升；倚天730將首次基於平頭哥全自研CPU微架構設計，單核SPECint2017/GHz性能將最高提升至倚天710的1.4倍。



平頭哥透露，未來幾年將持續升級自研CPU微架構，基於第二代自研核的倚天750，將支持平頭哥自研ICN片間互聯總線協議，倚天CPU與真武AI芯片之間可通過ICN總線直接互聯，進一步提升CPU與AI芯片的協同效率。

《經濟通通訊社22日專訊》