比亞迪西安多個廠區招工，規模逾8000人

據《第一財經》報道，比亞迪(01211)正在西安多個廠區同時招工，涉及多個事業部，規模超過8000人。



近日，西安市人力資源和社會保障局、西安市高新區人力資源行業協會等機構都在官方平台上發布比亞迪西安基地大規模招工的招聘信息。據悉，此次招聘規模達數千人，而且為了盡快招到工人，相關部門也在擬定對批量人力資源招聘的獎補政策。據報，比亞迪本次大規模招工正值公司經歷產線調整後產能快速爬升。



公開信息顯示，西安比亞迪是集團在北方重要的整車製造與旗下電池部門「弗迪電池」(FinDreams)核心產業集群，其草堂超級工廠擁有覆蓋電池、電機、電控的完整「三電」全產業鏈。



然而，比亞迪上半年的財務表現面對挑戰，淨利潤按年下滑約兩成。公司解釋，此乃受新能源汽車業務減少、滙兌損失拖累。此外，中國內需承壓疊加「兩新」(大規模設備更新和消費品以舊換新)政策切換調整、新能源購置稅退坡等多重影響，居民汽車消費意願偏謹慎。此次大規模招工，顯示比亞迪正積極為其生產線的擴張和長期發展儲備人才，以應對未來市場的潛在機遇。

《經濟通通訊社22日專訊》