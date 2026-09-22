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22/09/2026 14:24

《中國要聞》自然資源部：首8月找礦成績喜人，發現超大型銅金礦、鉛鋅礦

　　國務院新聞辦公室今早舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，會上，自然資源部黨組書記、國家自然資源總督察劉國洪表示，找礦突破成績喜人，1-8月，全國石油新增可採儲量近7000萬噸，天然氣新增可採儲量6100億立方米，安徽茶亭銅金礦、貴州豬拱塘鉛鋅礦新增資源量達超大型規模。

*未來5年力爭新發現大中型礦產地和油氣田*

　　發布會上，自然資源部新聞發言人、副部長周星表示，「十五五」時期，中國重要礦產資源需求仍將保持剛性增長。自然資源部將繼續實施新一輪找礦突破戰略行動，牢牢端穩能源「飯碗」。

　　周星介紹，將堅持地質調查先行，打牢找礦工作基礎。推動陸域1：5萬區域地質調查覆蓋率提升至51%，重要成礦區帶礦產地質調查覆蓋率提升至66%，摸清資源能源家底。要加大勘查開採力度，推動儲量增加、產能提升。力爭新發現一批大中型礦產地和油氣田，多找礦、找大礦、找富礦，同時穩步推進約300個能源資源基地建設，顯著提升中國戰略性礦產資源的自給率，增強保障能源資源安全的底氣。
《經濟通通訊社22日專訊》

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