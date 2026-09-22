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22/09/2026 10:04

《中國要聞》中石化集團黨組會議：大力推進智能化升級，發展新型煤化工

　　據微信公眾號「中國石化報」消息，中國石化集團公司黨組昨(21日)召開會議。會議強調，要大力推進科產融創攻堅戰，加快打造原創技術策源地，勇當產業鏈「鏈長」「鏈主」，按期攻克關鍵核心技術，促進科技成果快速轉化。

　　同時，要大力推進智能化升級，錨定「數智中國石化」目標，實施好「人工智能+製造」行動，加快建設智能化「田廠站院」，打造一批具有國際影響力的標桿級智能油氣田和領航級、卓越級智能工廠；要大力推進轉型升級，以「減油增化做特」為導向，加快老舊設備更新，優化產業布局和產能結構，著力培育專精特新、「小巨人」企業，特別是積極提升技術裝備國產化水平，做到硬件、軟件、標準、專利一體攻關。

　　此外，創新發展服務型製造業，堅持「用研產銷」一體化，壯大柔性製造，打響石化製造品牌，從以生產為中心向以用戶為中心轉變；要大力推進綠色低碳發展，重點攻關氫能「製儲運用」全鏈條、綠電綠氫耦合、CCUS、生物質轉化及化工新材料等技術，加快建設綠氫、生物航煤等示範項目。立足國家能源安全戰略，發展新型煤化工，推進煤炭清潔高效利用。
《經濟通通訊社22日專訊》

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