《中國要聞》「2026中國民營企業500強」發布：京東、阿里、恒力集團、華為、比亞迪居前五

全國工商聯今日在天津發布「2026中國民營企業500強」。榜單顯示，京東集團、阿里巴巴（中國）有限公司、恒力集團有限公司位居前三。華為投資控股有限公司、比亞迪股份有限公司分別位列第四和第五。



京東、阿里、恒力集團已經連續三年蟬聯中國民營企業500強的前三席，榜首京東營收總額更連續三年破1萬億元（人民幣．下同）。



據了解，今年全國工商聯組織開展第28次上規模民營企業調研，共有6350家2025年營業收入10億元以上的企業參加，其中營業收入前500位的企業即為「2026中國民營企業500強」。



根據調研結果，民營企業500強營業收入總額44.93萬億元，戶均898.51億元，較上年增長4.35%；淨利潤1.83萬億元，戶均36.52億元，增長1.31%；納稅總額達1.30萬億元，納稅額超過10億元的企業有254家，佔500強比例為50.80%。





2026中國民營企業500強前十：

排名 企業 營收總額(億元人民幣) 1 京東 1.31萬 2 阿里巴巴 1.02萬 3 恒力集團 8991 4 華為 8809 5 比亞迪 8040 6 騰訊 7518 7 榮盛控股 6816 8 吉利 6316 9 聯想 6059 10 魏橋創業 5916

《經濟通通訊社22日專訊》