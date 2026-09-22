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AH股新聞

22/09/2026 10:41

《中國要聞》「2026中國民營企業500強」發布：京東、阿里、恒力集團、華為、比亞迪居前五

　　全國工商聯今日在天津發布「2026中國民營企業500強」。榜單顯示，京東集團、阿里巴巴（中國）有限公司、恒力集團有限公司位居前三。華為投資控股有限公司、比亞迪股份有限公司分別位列第四和第五。

　　京東、阿里、恒力集團已經連續三年蟬聯中國民營企業500強的前三席，榜首京東營收總額更連續三年破1萬億元（人民幣．下同）。

　　據了解，今年全國工商聯組織開展第28次上規模民營企業調研，共有6350家2025年營業收入10億元以上的企業參加，其中營業收入前500位的企業即為「2026中國民營企業500強」。

　　根據調研結果，民營企業500強營業收入總額44.93萬億元，戶均898.51億元，較上年增長4.35%；淨利潤1.83萬億元，戶均36.52億元，增長1.31%；納稅總額達1.30萬億元，納稅額超過10億元的企業有254家，佔500強比例為50.80%。


2026中國民營企業500強前十：

排名企業營收總額(億元人民幣)
1京東1.31萬
2阿里巴巴1.02萬
3恒力集團8991
4華為8809
5比亞迪8040
6騰訊7518
7榮盛控股6816
8吉利6316
9聯想6059
10魏橋創業5916


《經濟通通訊社22日專訊》

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