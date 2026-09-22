《中國要聞》「2026中國民營企業500強」發布：京東、阿里、恒力集團、華為、比亞迪居前五

全國工商聯今日在天津發布「2026中國民營企業500強」。榜單顯示，京東集團、阿里巴巴（中國）有限公司、恒力集團有限公司位居前三。華為投資控股有限公司、比亞迪股份有限公司分別位列第四和第五。
京東、阿里、恒力集團已經連續三年蟬聯中國民營企業500強的前三席，榜首京東營收總額更連續三年破1萬億元（人民幣．下同）。
據了解，今年全國工商聯組織開展第28次上規模民營企業調研，共有6350家2025年營業收入10億元以上的企業參加，其中營業收入前500位的企業即為「2026中國民營企業500強」。
根據調研結果，民營企業500強營業收入總額44.93萬億元，戶均898.51億元，較上年增長4.35%；淨利潤1.83萬億元，戶均36.52億元，增長1.31%；納稅總額達1.30萬億元，納稅額超過10億元的企業有254家，佔500強比例為50.80%。
2026中國民營企業500強前十：
|排名
|企業
|營收總額(億元人民幣)
|1
|京東
|1.31萬
|2
|阿里巴巴
|1.02萬
|3
|恒力集團
|8991
|4
|華為
|8809
|5
|比亞迪
|8040
|6
|騰訊
|7518
|7
|榮盛控股
|6816
|8
|吉利
|6316
|9
|聯想
|6059
|10
|魏橋創業
|5916
《經濟通通訊社22日專訊》