諾和諾德中國回應「司美回流藥」：全力配合打擊非法行為，推進授權認證渠道體系

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據澎湃新聞今日報道，就司美格魯肽「回流藥」問題，諾和諾德中國表示，針對近期相關報道，公司始終將患者安全置於首位，一貫堅決支持並全力配合國家有關部門依法對醫保回流藥等非法行為進行嚴厲打擊，以維護國家醫保基金安全和患者合法權益。



在聲明中，諾和諾德中國表示，將繼續攜手醫療機構、零售藥房及電商平台等產業鏈合作夥伴，共同支持規範用藥管理和患者教育，持續推進授權認證渠道體系(包括品牌直供及官方授權渠道)，協同提升藥品流通全鏈路質量管理和追溯能力，為患者提供來源清晰、儲運合規、可追溯的藥品及專業服務。



諾和諾德中國強調，「我們將持續支持有關部門維護規範有序的藥品市場環境，提供準確、負責任的科學信息，推動科學用藥和患者安全教育，維護公眾對規範診療和正規渠道購藥的信心。」



「回流藥」即通過醫保報銷開出的藥被「藥販」低價回收、非法轉手再重新流入市場的藥品。據央視新聞此前報道，廣州醫保部門聯合公安機關近日成功偵破一宗大型「回流藥」團夥案件，現場抓獲犯罪嫌疑人53名，搗毀囤藥倉庫2個，查獲涉案藥品8000餘盒。其中，涉案金額最大的品種是諾和諾德旗下的司美格魯肽，原本需要在2℃至8℃冷鏈保存的注射劑，在成為「回流藥」後，被堆放在超過30℃高溫的倉庫裏。



令人震驚的是，這些已經脫離冷鏈、可能失效變質的藥品，被打包進發泡膠箱、裹上鋁箔紙偽裝成「冷鏈發貨」，發到患者手中。諾和諾德中國在聲明中也向患者發出提示，「請憑處方通過正規渠道購藥」，並嚴格遵守醫囑規範用藥，以保障用藥安全。

《經濟通通訊社22日專訊》