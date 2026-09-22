《中國要聞》市場炒作「去寧德化」，工信部旗下媒體：車企調整供應鏈、布局自研實屬正常

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工信部旗下媒體「中國工信新聞」今日發布文章《「去寧德化」論調要不得》指出，最近一段時間，「去寧德化」在新能源汽車行業被反覆炒作，儼然成了一場輿論鬧劇。車企調整供應鏈、增加供應商、布局自研，本是正常的市場行為，卻被不斷包裝成「去寧德化」，甚至渲染成整車企業與動力電池企業之間的對立。



文章稱，過去十多年，從動力電池、電機電控，到組合駕駛輔助、汽車芯片，再到整車製造，中國企業在多個關鍵環節形成了全球競爭力。這套產業體系來之不易。尤其值得看到的是，在傳統燃油車時代，中國汽車產業長期存在核心零部件競爭力不足的問題。今天，一批中國零部件企業開始進入全球產業鏈前列，這是中國汽車產業真正具有標誌性意義的變化。



*中國汽車產業鏈仍有巨大空間繼續提升*



在《美國汽車新聞》2026年全球汽車零部件配套供應商百強榜中，寧德時代位居全球第三，中國上榜企業數量達到17家，首次躍升全球第二。與此同時，從上榜企業營收規模看，中國與德國、日本等傳統汽車工業強國仍然存在明顯差距。這說明，中國汽車產業鏈不是「太強了」，而是好不容易在一些關鍵環節建立起優勢，同時整體實力仍有繼續提升的巨大空間。



在這樣的背景下，輿論如果動輒鼓吹「去某某化」，把本土龍頭企業與產業鏈其他企業人為對立起來，並不符合中國汽車產業今天所處的發展階段。



文章表示，一個成熟產業真正需要的，不是削峰填谷，更不是「誰領先就削弱誰」，而是既要有更多優秀企業成長，也要讓已經形成全球競爭力的企業繼續向前。

《經濟通通訊社22日專訊》