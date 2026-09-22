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AH股新聞

22/09/2026 15:06

【ＡＩ】阿里「千問手機」誕生，榮耀Magic9系列將首批搭載Qwen Intelligence

　　阿里巴巴「2026雲棲大會」今起一連三日在杭州舉行。阿里宣在會上布推出AI手機全棧解決方案Qwen Intelligence。據透露，將於9月28日發布的榮耀Magic9系列將成為首批搭載該方案的正式機型。除此之外，榮耀Robot Phone也將提供支持。

　　新一代全系列千問AI硬件亦首次集中亮相，包含千問AI眼鏡N1、N1Pro及千問AI耳夾式耳機。三款新品當天同步開啟線上預約，並將於10月13日現貨發售。

*QwenBook演示真機在大會首秀*

　　另據「晚點LatePost」報道，阿里雲旗下無影團隊正在研發一款名叫QwenBook的AI設備，定位是原生智能體電腦，但產品形態更接近一台「千問平板」。

　　據「IT之家」在雲棲大會現場看到，這款產品確定名稱為QwenBook，宣傳語為「你的第一台『原生智能體電腦』」，形態為平板+鍵盤觸摸板的組合設計，組成類似筆記本的使用體驗。QwenBook平板機身部分配備Type-C接口，可外接擴展塢，下方鍵盤部分配備大面積觸摸板。

　　報道提到，今日演示的產品主要用於呈現千問平板的產品理念，完整產品預計要到今年底或明年初才能發布。
《經濟通通訊社22日專訊》

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