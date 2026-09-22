《中國要聞》國家禁毒辦發布警示通告，防範美托咪定和酒石酸流失用於製毒

為防範美托咪定和酒石酸流失被用於製造毒品的風險，國家禁毒委員會辦公室今日公開發布《國家禁毒委員會辦公室關於防範美托咪定和酒石酸流入非法渠道用於製毒的警示通告》(以下簡稱《通告》)，稱需防範其流入非法渠道。



《通告》公布了美托咪定和酒石酸CAS號(註：化學品的「國際身份證」)及海關商品編號，提醒相關企業和個人在從事上述化學品經營活動時，嚴格按照國家禁毒辦於2019年8月、2023年11月、2025年11月發布的警示通告要求，增強法律意識，開展相關經營和出口貿易活動時遵守國內國外法律法規。



美托咪定，英文名稱為Medetomidine，CAS號為86347-14-0(美托咪定)、86347-15-1(美托咪定鹽酸鹽)，113775-47-6(右旋美托咪定)、145108-58-3(右旋美托咪定鹽酸鹽)、119717-21-4(左旋美托咪定)、190000-46-5(左旋美托咪定鹽酸鹽)，海關商品編號為2933290090(其他結構上有非稠合咪唑環化合物)。



酒石酸，英文名稱為Tartaric acid，CAS號為147-71-7(D構型)、87-69-4(L構型)，海關商品編號為2918120000。

《經濟通通訊社22日專訊》