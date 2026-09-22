《Ａ股行情》滬綜指高開0.35%，中美均尋求延長貿易休戰期限

國家主席習近平本周訪美行程確定，過去周日（20日）起中美高級官員一連兩日展開經貿磋商，為兩國元首會談及潛在成果做準備。美國貿易代表格里爾證實雙方均有意願延長貿易休戰安排，惟在期限長短上有分歧。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.35%，報3963.81點，深成指高開0.94%，創業板指高開1.37%；煤炭、石油等能源股走低，半導體盤初造好。



外電消息指美方提議將貿易休戰期延長六個月，中方則希望延長至美國總統特朗普任期結束。格里爾接受彭博採訪時提到，中國限制稀土出口的做法帶來了不確定性，因此華盛頓希望採取分階段延期的方式，以確保相關安排得到遵守。



中美兩國官員於當地時間周一（21日）在紐約結束了第二日磋商，中國財政部副部長廖岷在摩根大通總部外發表簡短講話時表示，當日在工作層繼續和美國方面討論人工智能、投資和貿易等議題；雙方在將「牽頭人談好的東西落地」，他說。當被問及關於可能延長貿易休戰期的討論時，廖岷未予置評。



另外，人民銀行今日進行350億元人民幣7天期逆回購，公開市場無逆回購到期，即今日淨投放350億元人民幣。

《經濟通通訊社22日專訊》