  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

22/09/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.22%，AI應用概念走強

　　A股三大指數半日收升，滬綜指揚0.22%報3958.64點，深成指收高0.62%，創業板指漲0.93%。滬深兩市上午成交額14283億元(人民幣．下同)，較上個交易日同時段成交升1004億元或7.5%。

　　盤面上，AI應用概念走強，光雲科技(滬:688365)、智度股份(深:000676)升停。消息面上，中美高級官員一連兩日在紐約展開經貿磋商，美國財長貝森特透露，在與中國副總理何立峰的會談中，雙方同意建立關於AI的正式對話機制。他並指中美兩國官員將在大約兩個月後於中國深圳再次會晤，討論AI潛在風險以及在發生AI安全事件時的溝通機制。

　　下跌方面，受港口壅塞、巴拿馬運河低水位及旺季需求支撐，貨櫃航運美東運價挑戰新高，滬深航運板塊走弱，招商輪船(滬:601872)收挫5.9%，招商南油(滬:601975)半日跌5.2%。

　　另外，農業種植及豬肉股亦下調，天邦食品(深:002124)早盤收跌4.8%。進入9月傳統消費旺季後，豬價並未如預期般走強。截至9月21日，全國外三元生豬出欄均價回落至10.66-10.69元/公斤，在8月末短暫反彈後再度走弱。
《經濟通通訊社22日專訊》

上一篇新聞︰22/09/2026 11:57  【習特會前瞻】專家周波：不宜用「緩和」簡單概括中美關係，雙方已形成「管理競爭」共識

其他
More

22/09/2026 13:12  《Ａ股異動》東江環保A漲停，現報4.03元人民幣

22/09/2026 13:06  《Ａ股異動》國恩股份A漲停，現報74.86元人民幣

22/09/2026 11:58  諾和諾德中國回應「司美回流藥」：全力配合打擊非法行為，推進授權認證渠道體系

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會前瞻｜專家周波：不宜用「緩和」簡單概括中美關係，雙方已...

22/09/2026 12:14

大國博弈

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，大行3.3厘爭奪銀債退款，數字銀...

20/09/2026 13:29

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗：超級油輪在霍爾木茲海峽撞水雷後爆炸，美軍...

15/09/2026 10:12

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金