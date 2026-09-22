《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.22%，AI應用概念走強

A股三大指數半日收升，滬綜指揚0.22%報3958.64點，深成指收高0.62%，創業板指漲0.93%。滬深兩市上午成交額14283億元(人民幣．下同)，較上個交易日同時段成交升1004億元或7.5%。



盤面上，AI應用概念走強，光雲科技(滬:688365)、智度股份(深:000676)升停。消息面上，中美高級官員一連兩日在紐約展開經貿磋商，美國財長貝森特透露，在與中國副總理何立峰的會談中，雙方同意建立關於AI的正式對話機制。他並指中美兩國官員將在大約兩個月後於中國深圳再次會晤，討論AI潛在風險以及在發生AI安全事件時的溝通機制。



下跌方面，受港口壅塞、巴拿馬運河低水位及旺季需求支撐，貨櫃航運美東運價挑戰新高，滬深航運板塊走弱，招商輪船(滬:601872)收挫5.9%，招商南油(滬:601975)半日跌5.2%。



另外，農業種植及豬肉股亦下調，天邦食品(深:002124)早盤收跌4.8%。進入9月傳統消費旺季後，豬價並未如預期般走強。截至9月21日，全國外三元生豬出欄均價回落至10.66-10.69元/公斤，在8月末短暫反彈後再度走弱。

《經濟通通訊社22日專訊》