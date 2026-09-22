《Ａ股行情》滬綜指收升0.06%，AI板塊強勢，市場關注中美峰會

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

市場聚焦中美峰會，兩國高級官員前期溝通氣氛和諧，為中美元首對談奠定良好基礎。滬綜指連續三日收升，今日升0.06%報3952.13點，深成指衝高回落、收跌0.05%，創業板指升0.01%。有分析人士指出，指數連續走強之後，不排除出現一定獲利回吐引發的盤整。今日成交放大，滬深兩市全日成交額2.14萬億元（人民幣．下同），較上日增1041億元或5%。



盤面上，人工智能應用板塊表現強勢，其中，AI營銷概念收升3.4%，智度股份(深:000676)漲10%封板。美國財長貝森特此前稱，中美同意建立關於人工智能的正式對話機制；雙方將於兩個月後在深圳再次就AI安全問題舉行會談。



下跌方面，旅遊股跌幅居前，板塊指數全日挫2.04%，相信為連續上漲後的技術性回調。中秋國慶雙節臨近，文旅部正式啟動2026年全國國慶文化和旅遊消費月，將推出系列文旅活動和惠民措施，激發雙節文旅消費需求。



美國總統特朗普本周將親自到機場迎接中國國家主席習近平來訪，這是兩人今年以來的第二次會晤。當前，中美關係因從貿易、台灣問題到AI競賽的安全風險而面臨壓力，兩國領導人正致力於透過對話維護雙邊關係穩定。美國據報提議將當前中美貿易休戰期限延長六個月，中國則尋求延長至美國總統特朗普任期結束。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4544.59 +0.11 上證指數 3952.13 +0.06 10080.00 深證成指 13723.74 -0.05 11275.50 創業板指 3399.93 +0.01 科創50 1665.04 +0.46 B股指數 299.32 +0.58 1.48 深證B指 1168.48 -0.31 0.36

《經濟通通訊社22日專訊》