《Ａ股焦點》海光信息升近8%，即將發布面向物理世界新品類芯片

據內媒報道，海光信息(滬:688041)將於9月22日在深圳發布一款面向物理世界場景的新品類芯片。該芯片將應用於機器人、機器視覺、智能製造等物理世界場景。與數據中心芯片不同，上述物理世界場景對芯片的實時性、功耗、安全與生態兼容提出更高要求。
受消息提振，海光信息今日高開高走，現升7.96%，報266.07元人民幣。
《經濟通通訊社22日專訊》
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22/09/2026 09:43
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