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AH股新聞

22/09/2026 10:06

《Ａ股焦點》科達製造觸及跌停，擬以45億元投建石墨負極材料一體化項目

　　科達製造(滬:600499)21日晚公告稱，公司同意子公司福建科達新能源科技有限公司在內蒙古包頭市土右新型工業園區投資約45億元（人民幣．下同），建設年產50萬噸石墨負極材料一體化項目，協同引導產業鏈優質企業共建福建科達新能源內蒙古科技研發中心，並適時推動福建科達新能源北方總部建設。項目預計2026年10月開工，建設期約10至12個月。

　　截至2026年6月30日，公司貨幣資金餘額為36.81億元，自有資金不足以覆蓋項目總投資，擬通過銀行貸款等方式籌措資金。此外，公司2026年中報披露，公司預計2026年技改完成後一體化人造石墨的產能提升至18萬噸/年。而本次投資項目新增50萬噸/年，建成後總產能將達到68萬噸/年，約為現有產能的3.8倍。

　　不過，產能擴大意味著公司必須在未來幾年拿到與之匹配的海量訂單。截至2026年6月30日，公司資產負債率為45.92%，45億元投資將進一步推高負債率、增加財務費用，且項目建設期、爬坡期較長，短期將帶來明顯的資本開支和折舊壓力。

　　科達製造今日低開低走，盤中一度觸及跌停，現跌9.93%，報12.06元。
《經濟通通訊社22日專訊》

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