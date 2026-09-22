《中國要聞》國家發改委：應對厄爾尼諾等風險挑戰，中國農業生產有底氣有能力

「超強厄爾尼諾」敲響全球糧食安全的警鐘。國家發改委政策研究室副主任李超在今日舉行的國家發改委9月新聞發布會上表示，總體看，中國農業生產應對厄爾尼諾等風險挑戰是有底氣、有條件、有能力的。



李超稱，據有關專業機構預測，今年秋冬季將出現一次超強厄爾尼諾事件，並於年底達到峰值，相關氣候影響將延續至明年夏季，對全球糧食生產帶來較大不確定性，必須高度重視。下一步，國家發改委將會同有關部門，密切關注形勢變化，積極主動做好應對，主要做好以下幾方面工作：



一是加強災害監測預警，密切跟蹤厄爾尼諾發展態勢，分區域、分作物研判風險、制定預案。同時，結合動植物保護能力提升工程，持續強化異常天氣相關病蟲害監測預警和防控處置能力。二是夯實農田水利基礎，持續推進高標準農田、大中型灌區現代化改造等項目建設，統籌布局抗旱水源和排澇通道，加強農田建設與水利設施銜接配套，提升排澇抗旱能力。



三是加強種業科技支撐，持續推進現代種業提升工程，針對低溫凍害、冬春連旱等災害，支持有關種業基地加大技術攻關力度、提升優質品種供給能力。四是抓好市場調節，強化各級儲備吞吐調節和協同運作，用好政策性糧食資源，及時在符合條件的地方啟動最低收購價執行預案，發揮好政策托底作用。

《經濟通通訊社22日專訊》