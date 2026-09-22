《Ａ股焦點》江淮汽車漲停，強調與華為按既定合作模式開展合作

江淮汽車(滬:600418)今日午後突然漲停，報21.32元人民幣。



據第一財經分析，市場關注兩方面動向：一是賽力斯(09927)(滬:601127)與華為的合作模式發生變化，引發外界關注華為與另外四界車企的合作模式會否也有變動。就此事，江淮汽車方面回應第一財經稱，目前公司與華為正在按既定合作模式開展合作。



二是據多家媒體報道，Stellantis集團正就旗下超豪華品牌瑪莎拉蒂，與華為、江淮汽車開展長期產業合作談判，計劃將華為鴻蒙智行平台應用於瑪莎拉蒂車型，目標是2027年底推出首款聯合開發的量產車。合作模式或採用雙品牌策略，即新車型在中國市場以尊界(Maextro)品牌銷售，海外市場則掛瑪莎拉蒂車標。



報道引述Stellantis中國相關人士表示，「我們不對市場傳聞或猜測發表評論。正如此前所宣布的，瑪莎拉蒂品牌的未來戰略及發展規劃將於今年12月在意大利摩德納(Modena)舉辦的投資者日活動上正式公布。在此之前，我們不對任何相關市場傳聞或猜測作進一步評論」。

《經濟通通訊社22日專訊》