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AH股新聞

22/09/2026 15:00

【ＦＯＣＵＳ】AI Agent開箱即用，先變現後奪權？

　　【FOCUS】問世兩周、火速登榜的智能體Muse，似終令燒了數千億美元Capex的AI巨頭，看見地平線上的ROI（投資回報率）曙光。不同於極客級的龍蝦(Openclaw)、白領級的Claude Cowork/Gemini Spark，此標榜任何人都能開箱即用的消費級「王炸」，瞬間重燃晶片股、平台股的FOMO熱情，更醞釀應用程式生態「奪權」。

*標榜無需任何學習成本*

　　All in元宇宙壯志未酬，大模型Llama/Avocado掌聲寥寥，股價7月底深陷熊市……然而，就是這樣的Meta，周一（21日）股價急飆逾11%，催化劑直指9月8日上線的個人AI助手Muse，超越ChatGPT登頂美國IOS免費應用程式榜，短短兩周下載量累計約250萬至280萬次。

　　AI Agent並非新概念，何解市場狂buy？玄機就在其標榜的「全球首款大眾適用」、「無需任何學習成本」。看看Whatsapp對話框右下角的紫色小花，隨手點入即可問答、寫作、製圖、規劃，最尾那句「還有獨立的Muse app，是你的個人AI Agent，可以跨app幫你處理更複雜的事」，可謂絕佳引流。哪怕僅一小部分轉為20美元/100美元月費進階用戶，Meta的經常性收入亦不可小覷。

*晶片股平台股重燃FOMO*

　　Muse的野心直指全球「數十億」用戶，為建立對AI自主辦事的安全信任，其為每名用戶配置一台虛擬機器作為雲端「專屬」電腦，並設計兩個相互隔離的區域，一個負責「跑腿」、一個負責「看管」。當「跑腿」需要連接第三方服務或相關授權（例如付款）時，須通過Sentinel安全機制徵詢用戶，且只能看到替身憑證，無法直接接觸帳戶密鑰。

　　此種雲端VM機制注定極需要CPU的密集算力支持，帶動AMD（超微）、英特爾、ARM股價同步大漲。此外，Muse受捧亦令市場憧憬消費端智能體更廣泛應用潛力，擁有龐大生態和雲基建的騰訊(00700)、阿里(09988)同創一個月新高。

*API重要性隨時超越APP*

　　再想深一層，當AI智能體能直接滿足用戶需求，取代APP成為新的入口，進而催生新的二級經濟。屆時應用程式的生存之道，或將從如何獲取用戶、流量，演變為如何躋身智能體的優先分發，換言之，API的重要性隨時超越APP本身。此或許是亞馬遜以私隱和安全風險為由，率先禁止Muse訪問其網站，反擊「奪權」的背後考量。

　　不過，從Meta的私隱保護往績看（例如劍橋分析醜聞），用戶對Muse的信任到底幾何，恐仍需視乎後續活躍用戶及付費訂閱數量。畢竟，無論是OpenAI旗下Sora去年9月上線亦曾迅速登上免費應用程式榜之首，最終仍難逃關停，還是風靡一時的「養龍蝦」熱度退潮，千問及豆包暫停智能體服務，都顯示衝榜容易，長跑方難。

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