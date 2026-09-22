華能國電(00902)建議分拆不動產投資信託基金，獲中證監註冊批覆

華能國電(00902)(滬:600011)公布，有關建議分拆公開募集基礎設施領域不動產投資信託基金，及於上海證券交易所獨立上市，已獲有關監管部門的批准。



該集團指，中國證監會於9月20日向長城基金管理出具關於准予長城華能燃煤發電封閉式基礎設施證券投資基金註冊的批覆，准予基礎設施公募REITs項目的註冊申請。

《經濟通通訊社22日專訊》