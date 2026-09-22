新華文軒(00811)擬3.5億人幣收購四川民族出版社全部股權，未訂協議

新華文軒(00811)(滬:601811)公布，董事會通過關於收購四川民族出版社100%股權的潛在收購事項，並擬訂立股權轉讓協議，代價為3.45億元（人民幣．下同）。股權轉讓協議尚未簽署。潛在收購事項尚需取得國資審批。



該集團指，根據獨立資產評估機構天健華衡出具的評估報告，四川民族出版社於3月31日的股東全部權益評估值3.45億元。賣方四川新華出版發行集團就四川民族出版社作業績承諾及補償安排，在今年4月1日至12月31日止期間淨利潤不得低於1136.01萬元、2027年度承諾淨利潤不得低於1733.17萬元、2028年度的承諾淨利潤不得低於1678.06萬元及2029年度承諾淨利潤不得低於1336.16萬元，及業績承諾期累計承諾淨利潤不低於5883.4萬元。



該集團指，四川民族出版社從事藏文、彝文等少數民族文字出版、民族文化出版、民族古籍整理、主題出版和民族學術出版，去年盈利2178萬元。該集團指，收購有助於解決與控股股東的潛在同業競爭問題。

《經濟通通訊社22日專訊》