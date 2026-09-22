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AH股新聞

22/09/2026 08:42

順豐控股(06936)註銷回購1.6億A股，H股佔總股本比重升破9%

　　順豐控股(06936)(深:002352)公布，經中國證券登記結算深圳分公司審核確認，註銷回購A股約1.6億股，已回購股份的註銷完成日期為上周五（18日）。

　　該集團指，回購A股註銷後，總股本由約52.65億股減少至約51.05億股。A股佔總股本比重由91.15%降至90.87%，H股佔總股本比重由8.85%升至9.13%。
《經濟通通訊社22日專訊》

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