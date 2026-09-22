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AH股新聞

22/09/2026 08:42

綠博生態(01253)溢價1.4倍發6億新股抵1.5億元債，綠地金融持股升破逾74%

　　綠博生態(01253)及綠地(滬:600606)間接持有的非全資附屬投資的綠地金融聯合公布，以每股26仙向綠地金融發行約5.95億股新股，以全數結算未還債務約1.5億元。

　　該集團指，每股作價比昨天收報10.8仙溢價1.4倍，新股佔擴大後股本約49.62%，綠地金融持股由49.17%升至74.39%。該集團指，交易須待股東批准及獲授出清洗豁免。
《經濟通通訊社22日專訊》

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