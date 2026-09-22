《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(21日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|2113.86
|寒武紀
|(688256)
|1649.40
|兆易創新
|(603986)
|1557.10
|瀾起科技
|(688008)
|1554.65
|中國巨石
|(600176)
|1528.46
|亨通光電
|(600487)
|1421.81
|工業富聯
|(601138)
|1368.61
|生益科技
|(600183)
|1315.72
|宏和科技
|(603256)
|1140.31
|源杰科技
|(688498)
|1104.31
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5565.64
|中際旭創
|(300308)
|4166.83
|新易盛
|(300502)
|3276.10
|北方華創
|(002371)
|1627.20
|三環集團
|(300408)
|1525.37
|東山精密
|(002384)
|1515.08
|京東方A
|(000725)
|1388.66
|勝宏科技
|(300476)
|1355.79
|天孚通信
|(300394)
|1292.29
|美的集團
|(000333)
|1216.67
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社22日專訊》
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