《駐京專電》企業境外反壟斷合規指引修訂草案公開徵意見

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市場監管總局就《企業境外反壟斷合規指引（修訂草案征求意見稿）》公開徵求意見。修訂後的《指引》共33條及6個附錄，修訂內容主要包括體現最新監管趨勢及動態、進一步細化相關司法轄區規定、完善維權救濟及合規諮詢服務渠道、增加典型案例，強化以案釋法、增加風險識別清單等作為附錄等方面。



*明確歐美等司法轄區最新經營者集中申報標準*



本次修訂主要涵蓋五個方面。一是體現最新監管趨勢，在壟斷協議、濫用市場地位、經營者集中等專章中嵌入境外反壟斷執法機構對數字經濟的關注，明確歐盟、美國、德國等司法轄區最新經營者集中申報標準，並提示企業關注外商投資安全審查和外國補貼審查制度。針對域外反壟斷訴訟和調查高發趨勢，在行政罰款及刑事責任外，新增了主要司法轄區關於發起私人民事訴訟的規定。



二是進一步細化相關司法轄區規定，將現行指引中「有的司法轄區……」的模糊表述改為列舉式細化，選取反壟斷執法活躍、中國企業投資並購量大的代表性司法轄區，幫助企業有效識別風險。



*完善維權救濟及合規諮詢服務渠道*



三是完善維權救濟及合規諮詢服務渠道，新增「服務保障與合規資源獲取」專章，內容涵蓋專業服務資源、社會團體支持、政府服務保障、合規信息獲取渠道、合規資源庫建設，列明企業獲得救濟、反映問題的方式和渠道。



四是增加典型案例，強化以案釋法。本次修訂增加了15個近年來全球反壟斷訴訟和調查的典型案例，詳細介紹案情背景、處罰結果及合規啟示，將專業的法律條文轉化為通俗實務指引。案例覆蓋橫向壟斷協議、縱向壟斷協議、交換競爭性敏感信息、算法協同定價、濫用市場支配地位、拒絕配合調查、刑事責任等多個高頻風險場景。



五是增加風險識別清單等作為附錄，包括企業境外反壟斷風險自查清單、合規管理制度建設要點、突襲檢查應對流程、反壟斷訴訟應對流程、並購申報和審查流程、部分司法轄區經營者集中申報標準及特點等六個附錄，打造企業即取即用的工具箱。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》