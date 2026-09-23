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AH股新聞

23/09/2026 08:58

《駐京專電》王文濤晤德國汽車工業協會主席，就汽車產業合作等交流

　　商務部部長王文濤21日會見德國汽車工業協會主席穆勒，雙方就中德汽車產業合作及中歐經貿關係等問題進行交流。

　　王文濤表示，中德汽車產業深度互嵌、利益高度融合，具有廣闊合作前景。歡迎德國車企深耕中國市場，與中方夥伴加強合作，共同推動全球汽車產業向綠色、智能化轉型。中國政府支持中國車企赴歐投資，希望德國和歐盟營造公平、開放、非歧視的營商環境。

*不希望看到歐方限制或關閉市場*

　　王文濤強調，中國不是歐盟面臨經貿問題的根源，而是共同解決問題的夥伴，不希望看到歐方選擇保護主義道路，限制或關閉市場，並導致全球範圍的市場相互封閉。中方致力於在中歐貿易投資磋商機制框架下，按照合規、平衡、非歧視原則探討包括汽車領域相關問題的解決方案。希望德國汽車工業協會發揮積極作用，推動德政府和歐委會同中方相向而行，通過對話磋商，達成雙方均可接受的建設性解決方案。

　　穆勒表示，中國不僅是德國汽車產業重要的銷售市場，也是生產和創新領域的關鍵夥伴。提升自身競爭力是德國汽車產業走出困境的解決之道，歡迎中國汽車及零部件企業赴德投資，深化德中、歐中汽車產供鏈融合。德國汽車工業協會堅定維護公平競爭的市場環境，主張歐盟保持汽車市場開放。希望中歐雙方積極開展對話磋商，避免經貿摩擦升級。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

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