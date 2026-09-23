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AH股新聞

23/09/2026 09:25

《駐京專電》財政部：加快推動會計邁向數智化新階段

　　財政部研究起草了《財政部關於加快推進會計數智化工作的指導意見(徵求意見稿)》，推動中國會計邁向數智化新階段。財政部22日對外公布《指導意見》全文，向社會公開徵求意見。

*部署健全完善會計核算數據標準*

　　《指導意見》徵求意見稿主要內容包括強化會計數智化法規制度機制保障。提出貫徹落實相關法規制度，完善會計相關制度規範，建立健全會計數智化建設評價機制與案例推廣機制，夯實會計數智化工作的制度基礎。加強會計數智化標準體系建設。部署健全完善會計核算數據標準、管理會計數據指標標準、內部控制報告數據標準、可持續信息披露數據標準、數字函證數據標準、註冊會計師審計數據標準、會計數智化產品標準、加強會計數智化標準國際合作，構建系統完備的會計數智化標準體系。

　　強化會計數智化實踐應用。圍繞單位財務會計數智化轉型、管理會計與數智技術深度融合、內部控制數智化應用、可持續信息披露數智化水平提升、註冊會計師行業數智化轉型、代理記賬機構數智化服務、會計數智化服務商和咨詢機構服務能力增強等七個方面，推動會計數智化在各類單位的落地應用，加強會計數智化安全管理。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

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