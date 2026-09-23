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AH股新聞

23/09/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
瑞芯微(603893)1804.47
瀾起科技(688008)1678.62
兆易創新(603986)1384.14
源杰科技(688498)1165.41
藥明康德(603259)1163.76
生益科技(600183)1093.58
紫金礦業(601899)1029.78
中國巨石(600176)1004.52
亨通光電(600487)1000.64
寒武紀(688256)940.54
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)2422.69
中際旭創(300308)2127.31
新易盛(300502)1932.85
東山精密(002384)1425.50
京東方A(000725)1014.16
滬電股份(002463)979.48
深南電路(002916)961.11
國瓷材料(300285)845.45
廣合科技(001389)769.78
興森科技(002436)758.14

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》

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