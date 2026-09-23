《神州頭條》財經報章頭版摘要：發改委推介36個優質項目，擬引民資156億元

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



境外機構看好中國資產人民幣債券全球配置價值提升

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中央結算公司日前發布的數據顯示，8月份，境外機構增持中國國債約16億元(人民幣．下同)，為連續第四個月增持，持有總規模已升至近2.03萬億元。專家表示，我國堅實、穩健的經濟基本面，是人民幣債券持續獲得境外機構青睞的原因。在外部市場擾動頻現的背景下，中國國債的避險屬性與收益穩定性愈發凸顯，成為全球資金分散風險的重要選擇。



自然資源部表示不斷優化政策，降低前期土地取得成本

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9月22日，自然資源部相關負責人在國新辦舉行的新聞發布會上表示，自然資源部將通過土地政策的不斷優化，降低前期土地的取得成本；出台專項支持性政策，對相關新業態、新產業予以支持。聚焦石油、鐵、銅、鋁等緊缺礦產，兼顧稀土等優勢礦產，部署一批重點勘查開采項目，力爭新發現一批大中型礦產地和油氣田，穩步推進約300個能源資源基地建設，爭取顯著提升戰略性礦產資源的自給率。



國家發改委：拓展民企參與優質項目投資機會

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9月22日，國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超表示，國家發改委將健全項目常態化推介機制，拓展民營企業參與優質項目投資機會，更好促進民間投資發展。同時，將推動北斗產業規模五年內突破1萬億元，實現北斗規模應用市場化、產業化、國際化新突破。





《上海證券報》



習近平向第48屆世界技能大賽致賀信

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9月22日，國家主席習近平向第48屆世界技能大賽致賀信。習近平指出，當前，新一輪科技革命和產業變革加速突破，給全球技能發展帶來深刻影響。世界技能大賽緊密對接產業需求，為各國技能人才精進技藝、互學互鑑搭建了有益平台。



分類施策、有扶有控金融有望成為產業「反內捲」重要支點

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「十五五」時期，信貸結構有望進一步優化，更好支持經濟結構調整和轉型升級。中國人民銀行行長潘功勝近期在署名文章中表示，加強與產業政策協同，引導金融機構科學評估風險，分類施策、有扶有控，抑制部分行業「內捲式」競爭。



國家發改委推介36個優質項目，擬引民資156億元

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國家發改委政策研究室副主任、委新聞發言人李超9月22日在新聞發布會上表示，將充分發揮與民營企業常態化溝通交流和問題解決機制作用，健全項目常態化推介機制，拓展民營企業參與優質項目投資機會，更好促進民間投資發展。





《證券時報》



上市公司公告頻現筆誤，內控機制不能流於形式

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近期A股上市公司公告頻頻出現低級筆誤。有的公司在利潤分配公告中把「每10股派現」寫為「每股派現」，一字之差，分紅規模相差十倍；有的公司把「新能源」寫成「新熊源」，甚至還出現了「財務總臨」的職務。出現差錯後，不少公司匆匆掛出更正公告，為「文字校對疏漏」致歉。資本市場信息披露容不得半點馬虎，公告上的筆誤絕非無關緊要的錯別字，背後關聯的是上市公司治理水平與對市場、投資者的敬畏之心。



美資機構在華布局提速：「中國資產」已是必選項

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美資金融機構正在加快布局中國市場。從投行項目密集落地，到公募資管持續擴容，再到財富管理業務加速拓展，愈來愈多美資機構正以更深、更廣的方式參與中國資本市場，業務觸角不斷延伸。多家美資機構均釋放出繼續深耕中國、把握結構性機會的積極訊號。



發改委：推動北斗產業規模5年內破萬億

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9月22日，國家發改委召開9月份例行新聞發布會。國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超表示，「十五五」時期，國家發改委將推動北斗產業規模5年內突破1萬億元。此外，國家發改委向民營企業公開推介的多個重點項目已收到民企投資意向。